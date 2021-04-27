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Невесту затравили за строгий список правил для приглашенных на свадьбу гостей

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Фото: Sincerely Media / Unsplash

Пользовательницу Facebook затравили за опубликованный в сети строгий список правил для приглашенных на свадьбу гостей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

23 апреля невеста составила перечень правил для гостей. В нем она запретила приходить на торжество в белой одежде, опаздывать и пользоваться мобильными телефонами во время церемонии. Также она попросила контролировать себя при распитии алкоголя, не мешать фотографам, не пытаться пронести на свадьбу свой алкоголь и никого не поторапливать.

Помимо этого, невеста призвала гостей не трогать украшения зала, ни к чему не придираться и не делать во время торжества каких-либо объявлений, не имеющих отношения к свадьбе. В заключение она запретила выкладывать в соцсетях фотографии и видео с церемонии раньше жениха и невесты.

Женщина решила разослать список правил вместе с приглашениями на свадьбу и попросила у пользователей сети совета. Невеста хотела узнать, все ли правила учтены в ее перечне. Список ограничений показался комментаторам грубым. «Неужели нельзя сделать это более деликатно? Они же ваши гости, не сокамерники. Неужели людям стоит об этом говорить? Есть же здравый смысл… Если вам приходится составлять для гостей подобный список правил, вероятно, вы приглашаете не тех людей», — отметил один из пользователей.

В ответ на комментарии невеста заявила, что ей неважно мнение других людей касательно ее списка правил, поскольку это ее свадьба. Однако нашлись и те, кто поддержал женщину и подтвердил необходимость подобного перечня ограничений. «К сожалению, есть люди, которым стоит напомнить о неких правилах», — подчеркнула одна из пользовательниц.

Ранее американка рассказала в Facebook, что решила накормить гостей своей свадьбы бургерами из «Макдоналдса». Женщина анонимно утверждала, что идею заменить обычную свадебную еду фастфудом подал фотограф.

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