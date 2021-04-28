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В Турции предложили срочно использовать С-400 из-за США

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Фото: Вадим Савицкий / AP

Глава националистической партии Турции Девлет Бахчели предложил срочно использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Это стоит сделать из-за признания президентом США Джо Байденом армянского геноцида, пишет Telegram-канал «Повестка дня Турции».

«Мы считаем, что отношения Турции с США находятся на историческом перепутье. В ответ на заявления Байдена мы первым делом должны активировать С-400, вернуть деньги за [американские] истребители F-35», — заявил Бахчели.

Байден официально признал геноцид армян в Османской империи в субботу, 24 апреля. Этот жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида армян. В своем заявлении американский лидер отметил, что те, кто вспоминает в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».

В ответ в Турции задумались о том, чтобы приостановить действие турецко-американского соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и экономики.

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