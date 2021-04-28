Новак назвал ожидаемые цены на нефть до конца года

Вице-премьер и министр энергетики России Александр Новак назвал ожидаемые цены на нефть до конца 2021 года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».

«Цены на рынке сегодня более-менее стабильны — они колеблются в районе 62-66 долларов за баррель. Надеемся, что такая стабильная ситуация и будет до конца года», — сказал министр. Новак добавил, что Россия продолжит внимательно следить за ситуацией на мировом рынке нефти, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения.

Ранее страны ОПЕК+ договорились о сроках повышения добычи нефти в рамках заседания министерского мониторингового комитета альянса. Принятые месяц назад условия соглашения решили не менять до конца сентября 2021 года. Согласно им, в мае ОПЕК+ повысит добычу на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне — на эту же цифру и в июле — на 440 тысяч баррелей в сутки. По словам Новака, решение не менять спланированные ранее цифры по нефтедобыче было принято из-за опасения на рынке относительно дальнейшего роста спроса на фоне роста числа заражений коронавирусом в ряде стран.

Впервые сделка ОПЕК+, в которой участвуют члены ОПЕК, а также сторонние партнеры, включая Россию, была заключена в конце 2017 года. В дальнейшем она неоднократно продлевалась, а условия и объемы сокращения добычи пересматривались. В марте прошлого года основные участники не смогли договориться об очередном продлении, в результате чего соглашение распалось, а мировые цены на нефть резко снизились. Спустя месяц стороны смогли прийти к новым договоренностям.