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Медведев назвал Навального политическим проходимцем

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Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото: @navalny

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального политическим проходимцем. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Навальный пытается строить свою политическую позицию на ложных аргументах. Кроме того, как отметил Медведев, на противозаконные действия учредителя ФБК должен быть жесткий ответ со стороны государства. «На такие случаи закрывать глаза нельзя, если речь идет о грубом нарушении закона», — сказал Медведев, отвечая на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте» в ходе прямого эфира VKLive.

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области. В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии около двух с половиной лет.

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