МИД ответил на заявления Украины о российских атаках

МИД России ответил на заявления Службы безопасности Украины (СБУ) о российских атаках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента международной информационной безопасности МИД Андрея Крутских.

Заявления Киева об атаках Москвы — пропаганда, так как они бездоказательны, считают в министерстве.

«Я устаю комментировать не только обвинения Киева, — там просто уже сумасшествие творится — а вообще все западные обвинения строятся по одному клише и имеют внутреннее наполнение, чтобы отвлекать собственный народ», — считает Крутских.

27 апреля СБУ заявила о предотвращении мощной кибератаки на госорганы со стороны российских спецслужб. Утверждалось, что «кураторы» из России завербовали хакера из Запорожья, который согласился работать за денежное вознаграждение. Он должен был прислать чиновникам замаскированный вирусный файл для хищения данных.