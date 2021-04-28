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В Болгарии загорелся склад оружейного завода

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Фото: Bulgarian Interior Ministry / AP

В болгарском городе Лясковец загорелся склад оружейного завода «Аркус». Об инциденте сообщает местное издание «Факти».

Сообщение о возгорании поступило около 12:40 по московскому времени. Уточняется, что пламя не коснулось оружия и боеприпасов, опасности взрыва нет.

Исполнительный директор завода Банко Банков заверил, что опасности населенным пунктам и окружающей среде пожар не представляет. «Люди были эвакуированы, никто не пострадал», — добавил он.

По предварительным данным, инцидент был зафиксирован на складе картонной упаковки.

Ранее сообщалось, что прокуратура Болгарии заподозрила шестерых россиян в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 по 2020 годы на оружейных заводах и складах страны, где хранился товар продавца оружия Емельяна Гебрева. Уточнялось, что организаторы преступлений якобы преследовали четкую цель, поэтому у четырех взрывов было одно сходство: все они были направлены на уничтожение продукции, которая якобы должна была вывозиться на Украину и в Грузию. В компании Гебрева отреагировали на эти заявления и обвинили прокуратуру в искажении фактов.

Позже стало известно, что российского посла вызвали в МИД Болгарии.

Заявление болгарской прокуратуры прозвучало после обвинений Чехии, сообщившей о причастности России к взрыву на складе боеприпасов, произошедшему в 2014 году во Врбетице.

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Публикувано във факти.бг: Пожар във военния завод „Аркус” край Лясковец
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