Обвиненного в торговле зэками полковника ФСИН заподозрили в новых преступлениях

Полковника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Андрея Карасева, которого обвинили в торговле заключенными в ИК-47 в Каменске-Уральском, заподозрили в экономических преступлениях. Об этом сообщает региональный портал 66.RU.

Он занимал пост начальника колонии вплоть до 2017 года, однако после громкого инцидента с зэками его перевели в другую колонию в Ивдель. На этой должности он может быть причастен к новым преступлениям. В частности, Карасев подписал с коммерческой компанией акт о заготовке и вывозе древесины на 500 тысяч рублей. Однако в действительности работы не проводились.

По данным фактам в отношении сотрудника тюремного ведомства могут возбудить ряд уголовных дел о мошенничестве, а также о превышении должностных полномочий. Сейчас его действия проверяет Следственный комитет России (СКР).

11 марта сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело из-за насилия в тюремной больнице в Саратове. В июне прошлого года заключенного перевезли из ИК-7 Саратовской области в тюремную больницу, где его били и насиловали активисты лечебно-исправительного учреждения из числа осужденных.