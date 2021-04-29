Алеся Кафельникова снялась топлес в новой фотосессии

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, приняла участие в откровенной фотосессии на Бали и взволновала фанатов. Соответствующий кадр появился на странице фотохудожницы Полины Бертранд (Polina Bertrand) в Instagram.

На размещенном в сети черно-белом снимке 22-летняя манекенщица запечатлена с мокрыми волосами топлес и в трусах. Ее засняли на территории виллы, при этом обнаженную грудь Кафельникова прикрыла руками. Образ знаменитости дополнили серьги бренда Jacquemus. Публикация набрала 570 лайков.

В феврале иностранцы пристыдили Алесю Кафельникову за поездку верхом на слоне без одежды. Зоозащитники назвали поступок Кафельниковой «трагедией» и раскритиковали девушку в многочисленных постах в социальных сетях. «Это насилие по отношению к животному», — писали пользователи.

Вскоре модель удалила соответствующее фото из Instagram и разместила пост с извинениями. В описании к публикации она объяснила поклонникам, что регулярно занимается благотворительностью и во время последней поездки на Бали финансово помогла жителям и животным деревни, в которой была проведена фотосессия.