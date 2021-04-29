Овца-мутант научилась ходить по-человечески и попала на видео

Овца-мутант, родившаяся с недоразвитыми задними ногами, научилась ходить как человек. На видео с животным обратило внимание Daily Star.

Животное появилось на свет в монгольском городе Хулун-Буир в середине марта. Сначала овца только ползала на коленях, но позже научилась ходить, ловко балансируя на передних копытах.

Как рассказал владелец животного, оно спокойно гуляло по территории фермы вместе со стадом и легко подныривало под ограды загона. Чтобы отдохнуть, овца переносила вес на недоразвитые конечности и сидела на них.

Несмотря на то, что уникальное животное приспособилось жить со своим отклонением, оно умерло 25 апреля из-за проблем с пищеварительным трактом.

Ранее сообщалось, что теленок с двумя головами и тремя ногами родился на ферме в Македонии. Ветеринар осмотрел животное и заявил, что параметры его жизнедеятельности в норме.