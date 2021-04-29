«Тинькофф» купил разработчика приложения для хранения банковских и скидочных карт

TCS Group, в которую входит «Тинькофф банк», купила разработчика приложения для хранения банковских и скидочных карт. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Лондонской бирже.

«В рамках партнерства с "Тинькофф" "Кошелек" начнет интегрировать удобные финансовые инструменты в свои сервисные предложения, в том числе: планы платежей «купи сейчас — плати потом», различные варианты кешбэка, целевые программы "Тинькофф" и многое другое», — приводит газета «Ведомости» комментарий от TCS Group. Известно, что сделка завершена 29 апреля, коммерческие условия не раскрываются.

Приложение «Кошелек» было разработано петербургской компанией Cardsmobile, которая была основана в 2012 году. Оно позволяет загружать в телефон банковские и скидочные карты, а также купоны и подарочные сертификаты. Сейчас в приложении зарегистрировано более 20 миллионов пользователей и оцифровано свыше 300 миллионов карт.