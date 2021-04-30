Стандартный шрифт Office изменили впервые за 15 лет

Microsoft заменит стандартный шрифт в продуктах пакета Office. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В компании рассказали, что актуальным базовым шрифтом является Calibri, который используется в Word, Excel и прочих программах офисного пакета с 2007 года. В свою очередь, Calibri пришел на смену Times New Roman. «Он сослужил нам хорошую службу, но мы считаем, что пора идти дальше», — говорится в сообщении компании.

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Новые шрифты, которые впервые за 15 лет заменят Calibri, называются Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford и Grandview. Они были созданы по заказу Microsoft различными дизайнерами. Согласно описанию, Tenorite, например, является традиционным шрифтом без засечек с «теплым и дружелюбным стилем», а Bierstadt представляет собой шрифт, вдохновленный классической швейцарской типографикой середины XX века.

Шрифты уже доступны для пользователей в пакете Microsoft 365. В течение пяти месяцев компания будет собирать обратную связь, а затем примет решение о том, какой именно шрифт станет базовым. Изменения запланированы на 2022 год.

«Шрифт по умолчанию — это первое впечатление, которое мы производим; это визуальная идентичность, которую мы представляем другим людям через наши резюме, документы или электронные письма», — говорится в сообщении Microsoft.

В феврале Microsoft анонсировала новую версию своего пакета офисных программ. Корпорация представила Office 2021 для домашнего использования и Office LTSC — для корпоративного сектора.