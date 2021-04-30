Названы четыре решения российских властей с наибольшим влиянием на общество

В 2020 году российские власти приняли четыре решения, которые могут долгое время влиять на социальную политику в стране, считают авторы доклада ВШЭ «Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения». Одной из таких инициатив они назвали проработку введения «цифрового рубля».

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К числу решений с наибольшим влиянием на общество эксперты отнесли и изменение в налогообложении (повышение ставки НДФЛ для людей с высокими доходами, введение налога на процентные доходы по депозитам). Кроме того, специалисты посчитали важным создание единого реестра (регистра) населения России, а также новый способ определения величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В докладе сказано, что наибольшие опасения у большинства россиян связаны с полной потерей работы (37 процентов), невыплаты назвал 21 процент, а сокращение размера заработков — 14 процентов. Отмечается также, что около 40 процентов опрошенных получили помощь от государства в том или ином виде. Около 65 процентов позитивно оценили действия властей в нынешней кризисной ситуации.

Ранее Росстат сообщил о падении реальных располагаемых доходов россиян с начала года на 3,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, а также на 26,7 процента по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. Из-за ускорения инфляции сократились и пенсии.