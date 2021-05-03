Историк рассказал об убитых англичанами тысячах советских пленных

Английские военные в начале мая 1945 года потопили немецкие корабли с тысячами узников нацистских концлагерей. Ранее неизвестные подробности трагедии агентству РИА Новости описал историк спецслужб Дмитрий Хохлов.

3 мая 1945 года в Любекской бухте в Балтийском море военные пилоты Королевских ВВС атаковали лайнеры «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд», на которых находились до 12 тысяч человек. Выжить удалось менее чем тысяче военнопленных.

Хохлов представил письмо очевидца Василия Саломаткина, написанное 2 мая 1949 года в министерство госбезопасности. В нем свидетель трагедии писал, что пилоты проигнорировали белые флаги, вывешенные на кораблях. «Английские летчики, подобно фашистским, не признавая ничего, не обращая внимания на белый флаг на корабле, не обращая внимание на размахивание людей, находящихся на палубе, белыми рубашками, просящих пощады, сохранения жизни, продолжали бомбить корабли. Бомбежка происходила на очень малой высоте», — повествовал он.

Также Саломаткин писал, что «примерно в километре от места затопления корабля "Кап Аркона" появились торпедные катера. Увидев их, мы устремились плыть к ним навстречу, думая, что они нас подберут и спасут. Оказалось обратное. Солдаты, находящиеся на катерах, стояли и расстреливали из автоматов плывущих заключенных».

Позднее тех, кто спасся, британские солдаты в лагере избивали и угрожали убить. В итоге бывшим пленным пришлось доставать оружие для самозащиты.

Хохлов предположил, что англичане сконцентрировали все усилия на овладении Любеком, преследуя политические цели — опередить советские войска. Их задачей было показать свое непосредственное участие в боевых действиях и не допустить контроля Красной Армии над территорией, позволяющей развить наступление в направлении Дании.

9 апреля Министерство обороны России запустило раздел «Забвению не подлежит» о зверствах нацистов. Проект, приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, был размещен на сайте ведомства. На портале размещены документы и фотоснимки из фондов Центрального архива Минобороны, рассказывающие о преступлениях солдат и офицеров Вермахта, гражданского персонала фашистской Германии и их пособников. Также приведены свидетельства массовых убийств фашистами мирного населения, в том числе младенцев. С ряда документов снят гриф секретности. Отмечается, что опубликованная информация не рекомендуется для ознакомления лицам, не достигшим совершеннолетия. Причиной этого является подробное описание зверств, которым подвергались военнопленные и гражданское население.

22 марта Следственный комитет России решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно производство. Глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал, что теперь СК будет рассматривать дело о геноциде народов СССР. В него войдут уголовные дела о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, об уничтожении более 200 детей в Ейском детском доме, а также об обстоятельствах уничтожения людей в концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя. Кроме того, в дело будут включены факты массовых убийств мирных граждан в Ростовской области в 1942 году, где нацисты расстреляли более 30 тысяч человек.