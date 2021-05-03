В МВД отреагировали на жалобу «Локомотива» после разгрома от «Зенита»

Пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отреагировала на жалобу «Локомотива», касающуюся нарушений, допущенных принимающей стороной в отношении приехавших в Санкт-Петербург болельщиков. Об этом сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах отметили, что принятые меры позволили обеспечить безопасность граждан. Там также подчеркнули, что полиция действовала строго в рамках законодательства.

Ранее в понедельник, 3 мая, Российский футбольный союз и Российская премьер-лига пообещали провести проверку после жалобы «Локомотива». Среди нарушений, упоминаемых в заявлении москвичей, принудительный вывоз фанатов москвичей в центр города после игры, а также отказ выпускать болельщиков в подтрибунные помещения в перерыве встречи.

2 мая «Локомотив» в Санкт-Петербурге встретился с «Зенитом». Сине-бело-голубые разгромили соперника со счетом 6:1 и досрочно стали чемпионами России.