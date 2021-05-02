Черчесов отреагировал на досрочную победу «Зенита» в чемпионате России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на досрочную победу «Зенита» в чемпионате страны в сезоне-2020/21. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист поздравил команду с завоеванием титула и назвал этот результат заслуженным. Черчесов также отметил профессиональную работу тренерского штаба сине-бело-голубых. Наставник сборной добавил, что 20 мая ждет футболистов национальной команды для подготовки к чемпионату Европы.

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России ранее в воскресенье, 2 мая. Петербуржцы со счетом 6:1 разгромили «Локомотив» и за два тура до конца турнира стали недосягаемыми для железнодорожников. Для «Зенита» это третий чемпионский титул подряд.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Команде предстоит выступить под его руководством на чемпионате Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.