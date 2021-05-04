Доверенным лицам Тихановской вынесли приговоры

В Белоруссии вынесли приговоры четырем доверенным лицам бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на лишенный регистрации в Белоруссии правозащитный центр «Весна».

По данным издания, Юрия Власова приговорили к 6,5 года колонии усиленного режима. Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин получили по шесть лет колонии усиленного режима, а Татьяна Каневская — шесть лет колонии общего режима.

При этом правозащитники уточнили, что судья «дал всем ровно столько, сколько требовал прокурор».

Суд над доверенными лицами Тихановской начался в Гомеле 12 апреля. Дмитрия Ивашкова, Александра Шабалина и Татьяну Каневскую обвиняли по трем уголовным статьям: «приготовление к преступлению», «захват зданий» и «участие в массовых беспорядках». Юрию Власову, помимо этих преступлений, также вменяли публичное оскорбление представителя власти.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года. ЦИК заявил, что действующий президент Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами выборов жестко подавляются правоохранительными органами.