Аналитики предсказали курс рубля на ближайшие месяцы

Российские аналитики спрогнозировали курс рубля до конца года. Как сообщают «Известия», опросившие экспертов, в ближайшие месяцы рубль останется на уровне 74–76 за доллар.

Как пояснили газете представители крупнейших кредитных организаций, национальную валюту будут ослаблять риски ужесточения антироссийских санкций, а усиливать — восстановление российской и мировой экономики. Однако в случае открытия границ летом рубль упадет, так как туристы кинутся покупать валюту.

Эксперты сходятся во мнении, что к концу года рубль укрепится до 73 за доллар при стоимости нефти выше 60 долларов за баррель. Однако главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, предсказал, что при позитивном сценарии этого показателя можно достигнуть уже в июне. Для этого необходим устойчивый рост цен на нефть, которому может способствовать увеличение добычи углеводородов Россией благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+, и высокий спрос на активы развивающихся рынков.

Также Васильев указал, что на курс благотворно повлияет повышение реальных рублевых процентных ставок благодаря ожидаемому повышению ключевой ставки ЦБ и потенциальное снижение геополитической напряженности.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова опасается, что в случае неблагоприятной внешнеполитической обстановки рубль упадет до 78 за доллар. По ее мнению, в начале июня «рынок может начать нервничать» из-за возврата санкционных рисков и вероятности открытия границ.

Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов назвал лучшие месяцы для покупки долларов. По его словам, обычно январь, апрель, май являются благоприятными месяцами для инвесторов, следовательно, и для рубля.