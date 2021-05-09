В Лондоне оценили возможность нового референдума о независимости Шотландии

Британское правительство не согласится на новый референдум о независимости Шотландии. Так оценил возможность проведения голосования глава канцелярии премьер-министра Великобритании Майкл Гоув в интервью телеканалу Sky News.

По словам Гоува, в Лондоне «не собираются этим заниматься» и «идти этим тупиковым путем». «Начало спекуляций относительно каких-либо законодательных мер или судебных исков является попыткой отвлечь внимание (от насущных проблем)», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, при каких обстоятельствах премьер Борис Джонсон разрешил бы Шотландии провести второй референдум, Гоув заявил, что на данный момент этот вопрос не рассматривается. Он согласился с тем, что жители Шотландии имеют право на проведение голосования, «однако сейчас абсолютно важно сконцентрироваться на насущных проблемах».

Ранее сторонники независимости Шотландии одержали победу на выборах в парламент региона. Лидер Шотландской национальной партии и первый министр региона Никола Стерджен назвала данную победу «выдающейся». Она пообещала провести референдум о независимости Шотландии вскоре после окончания ковидного кризиса. По ее словам, у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и других противников голосования нет никаких демократических оснований для попыток заблокировать референдум.

Первое голосование по вопросу о независимости Шотландии состоялось 18 сентября 2014 года. Порядка 55 процентов участников референдума высказались за сохранение страны в составе Соединенного Королевства.