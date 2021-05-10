Диетолог предупредила о вреде голодания после праздников

Проводить разгрузочные дни с голоданием после переедания в праздники — не лучший способ привести себя в норму, этим можно навредить организму. Об этом предупредила нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер, ее слова приводит «Звезда».

«На самом деле клетки нашего тела осуществляют работу ежедневно, они не уходят в отпуск, не ложатся спать, когда вы решили поголодать и решили провести это время в постели не двигаясь, потому что не хватает энергии», — пояснила специалист.

Деккер отметила, что после переедания лучше употреблять продукты, которые легко усваиваются, но при этом обеспечивают организм необходимыми веществами. Она напомнила, что человеку во время каждого приема пищи требуются белки, жиры и углеводы.

Диетолог порекомендовала поставить на первое место молочный и животный источники белка, поскольку они содержат все 20 необходимых организму человека аминокислот. Эксперт предложила ввести в разгрузочный рацион яйца, творог, тефтели из рыбы и птицы или запеканку — главное, чтобы это был легкий продукт.

Деккер заключила, что голодать не следует, поскольку такой способ не способствует здоровью, а напротив, приводит организм к дефициту и заставляет его использовать свои резервы.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль назвала продукты, которые являются провокаторами заболеваний сердечно-сосудистой системы. Она напомнила, что жирная белковая пища способствует закупорке сосудов, а несбалансированное питание может стать причиной развития болезней сердца.