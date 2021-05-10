В Тель-Авиве начали открывать общественные бомбоубежища из-за обстрелов

В израильском Тель-Авиве начали открывать общественные бомбоубежища из-за продолжающихся обстрелов со стороны сектора Газа, об этом сообщается на сайте пресс-службы городского муниципалитета.

«В соответствии с инструкциями Управления тылом муниципалитет Тель-Авива начал открывать общественные убежища», — отмечается в сообщении.

Система бомбоубежищ будет работать в соответствии с директивами Министерства внутренних дел. Населению напомнили, что в случае сигнала тревоги и возникновения чрезвычайной следует незамедлительно укрываться внутри. Посмотреть расположение ближайшего объекта можно на специальной карте.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии Израиля, сообщений об ударах по Тель-Авиву не поступало, хотя об этом сообщили ряд палестинских СМИ.

Ранее в двух городах Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Сигналы были слышны в Иерусалиме и городе Бейт-Шемеш в центральной части страны.