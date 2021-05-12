Трансвеститам дали пять лет тюрьмы за «покушение на гомосексуализм»

Суд в Камеруне дал по пять лет тюрьмы двоим трансвеститам — Лоику Ньекаму (Loic Njeukam), известному под псевдонимом Shakiro, и Роланду Моуте (Roland Mouthe), в социальных сетях известному как Patricia. Их осудили за неподобающий вид в общественном месте, «покушение на гомосексуализм» и отсутствие удостоверений личности, сообщает африканское отделение BBC.

Кросдрессеров (мужчин, переодевающихся в женщин), выступающих за права сексуальных меньшинств, арестовали в ресторане еще в феврале и держали под стражей все время, пока шли судебные заседания.

Они получили максимально возможный срок по статье о гомосексуализме — в Камеруне, как и в 30 других странах Африки, гомосексуальная ориентация преследуется по закону. Их также приговорили к штрафу, в случае невыплаты которого они проведут в тюрьме еще год.

Как отмечает защитник обоих заключенных, таким образом власти дают населению понять, что не собираются ослаблять преследования секс-меньшинств в стране.

Криминализация гомосексуальных связей неожиданным образом влияет на статистику преступлений: так, исследователи обнаружили, что в ряде арабских стран мужчины становятся жертвами изнасилований чаще, чем женщины, однако, как правило, не сообщают об этом в полицию, боясь уголовного преследования за мужеложество.