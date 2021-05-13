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В ООН назвали три сферы для расширения сотрудничества с Россией

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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
Фото: Пресс-служба ООН

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш в ходе онлайн-конференции с президентом России Владимиром Путиным выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в трех сферах. Заявление пресс-службы организации приводится на сайте ООН.

«Генеральный секретарь выразил заинтересованность ООН в углублении сотрудничества с Российской Федерацией по трем основным направлениям деятельности Организации: мир и безопасность, устойчивое развитие, включая изменение климата и биоразнообразие, и права человека», — отмечается в сообщении.

Гутерриш и Путин обсудили ряд вопросов международного и регионального характера, а также необходимость урегулирования конфликтов посредством политического диалога, взаимного уважения и понимания. Они подтвердили солидарность и сотрудничество в противостоянии глобальным вызовам пандемии коронавируса и изменения климата.

Генсек ООН находится в Москве с официальным визитом. Ранее он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По итогам встречи Лавров возмутился выработанными Западом «за спиной» мирового сообщества правилами. В ходе переговоров он заявил о недопустимости принятия односторонних решений в обход устоявшихся коллективных механизмов в международной политике.

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