Появилось видео ничьей «Спартака» и «Ахмата»

Московский «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в заключительном 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Видео опубликовано в YouTube-канале «Матч ТВ».

Встреча прошла в Грозном и завершилась вничью со счетом 2:2. При этом гости отыграли разницу в два мяча и избежали поражения только на 82-й минуте. Точным ударом сравнял счет в матче полузащитник красно-белых Виктор Мозес.

Избежав поражения, «Спартак» удержался на втором месте РПЛ. Оно дает клубу право на участие в Лиге чемпионов.

Третье место занял столичный «Локомотив». В заключительном туре красно-зеленые переиграли Урал с минимальным счетом.

«Зенит» досрочно оформил чемпионство.