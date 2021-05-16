Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к военным учениям

К учениям военных из спецподразделений привлекли старообрядцев. Они помогают военным освоить навыки выживания и быта в сложных климатических условиях. Учения провели в Республике Тыва. Об этом сообщил глава министерства обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».

Министр заявил, что в тайге были открыты специальные центры выживания, куда привлекли к работе старообрядцев, которые, по словам Шойгу, живут нормальной, полноценной жизнью. «Они невероятно опытные по жизни, рукастые», — отметил министр. Глава Минобороны рассказал, что старообрядцы могут «и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить».

О том, в чем заключаются подобные учения, министр не уточнил.

Ранее министр обороны оценил предложение ввести обязательную военную подготовку в России. Он отметил, что на протяжении последних 20 лет велись разговоры о введении обязательных мероприятий по военной подготовке и о том, чтобы такой предмет появился в различных образовательных заведениях. Шойгу назвал «совершенно оправданным вариантом» создание специальных центров «Авангард», в которых за несколько дней можно пройти цикл военной подготовки на «абсолютно добровольной» основе.