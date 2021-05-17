Россиян предупредили о подорожании деревянных домов

Представители Ассоциации деревянного домостроения предупредили россиян о возможном подорожании деревянных домов. Прогнозы связаны с увеличением стоимости пиломатериалов, сообщает РИА Новости.

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Эксперты предположили, что повышение стоимости лесоматериалов может повлиять на все строительные отрасли, включая многоквартирные дома. Они ожидают, что постройки из древесины с отделкой подорожают на 25-40 процентов, а без отделки — примерно на 20 процентов. По данным ТАСС, цена за деревянный дом увеличилась на 20-25 процентов с октября 2020 года, дальнейшее подорожание ожидается в ближайшие два-три месяца.

Повышение стоимости лесоматериалов в два раза зафиксировали на рынке в конце апреля 2020 года. Причиной изменений стал дефицит доски внутри страны и у зарубежных производителей. В итоге ассоциация обратилась в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Она попросила ведомство принять меры, чтобы сдержать рост внутренних цен и ограничить экспорт пиломатериалов хвойных пород, пока ситуация не стабилизируется.

В апреле 2021 года Минпромторг отправил в правительство проект постановления о введении скидок на деревянные домокомплекты. Ведомство предложило предоставить скидку в 10 процентов гражданам, которые решат приобрести комплектующие для возведения объектов. Максимальную стоимость комплекта решили ограничить — она составит 3,5 миллиона рублей.