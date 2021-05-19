США и Германия обсудили Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили Россию, энергетическую политику Европы и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического германского ведомства в Twitter.

Маас и Блинкен провели телефонный разговор. «Деэскалация на Ближнем Востоке теперь — главный приоритет, мы будем использовать разные дипломатические каналы для [урегулирования]», — говорится в сообщении.

США и Германия не раз говорили о необходимости наладить отношения с Россией. Так, Блинкен во время пресс-конференции в Рейкьявике заявил, что Вашингтон хотел бы более стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.

Маас также говорил, что «конфронтационная шумиха» не в интересах Берлина, который стремится к диалогу и добрососедским отношениям.

В Рейкьявике Блинкен также встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это произойдет вечером в среду, 19 мая.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться