Российские власти объявили об отсутствии диктата цен

В России отсутствует диктат цен, кроме того, нельзя говорить и о доминировании крупных продуктовых сетей на рынке. Об этом сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

«Говорить о доминировании в России крупных сетевых форматов и диктате цен сегодня не приходится», — объявил министр. По словам Мантурова, в настоящее время на топ-10 продуктового ретейла приходится лишь четверть рынка. И в целом уровень консолидации сетевого ретейла в стране существенно отстает от заграничных показателей.

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Ранее в мае стало известно сразу о двух крупных сделках на рынке ретейла. Торговая сеть «Лента» собирается купить «Билла Россия», после этого торговая марка будет уничтожена. После слияния все гипермаркеты сети собираются перевести под бренд «Лента», а их логистическую инфраструктуру — интегрировать в общую сеть.

Кроме того, сеть супермаркетов «Магнит» объявила о покупке торговой сети «Дикси», в которую входят 2,6 тысячи магазинов. Предполагаемая сумма сделки составляет 92,4 миллиарда рублей. Однако в отличие от «Биллы», бренд сохранится, изменений в его руководстве также не планируется.