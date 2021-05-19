Задушивший в отеле стюардессу россиянин получил девять лет

Щербинский районный суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы Никиту Енина, летом 2019 года задушившего в гостинице свою подругу Альбину Мухаметзянову, работавшую стюардессой. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Специалисты Научно-исследовательского института судебной психиатрии имени Сербского установили, что у Енина расстройство личности, передает Telegram-канал «112». Он совершил убийство на почве ревности. Задушив Альбину, убийца положил ее в наполненную водой ванну, чтобы представить случившееся так, будто она утонула.

За несколько месяцев до преступления Енин уже пытался задушить Альбину в ходе ссоры. Тогда она ушла от него, но потом они помирились.

Альбина познакомилась с Никитой в стриптиз-клубе, где она работала танцовщицей. Мужчина продал квартиру и выкупил возлюбленную.

Тело 23-летней Мухаметзяновой было найдено в ванной в одном из номеров отеля Vnukovo Village в Новой Москве 10 июля 2019 года. Известно, что девушка несколько раз останавливалась там с молодым человеком. Тело с признаками насильственной смерти обнаружила горничная. Енина задержали через два дня после убийства.