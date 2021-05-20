Главный следователь полиции Москвы собралась увольняться

Главный следователь управления МВД по Москве генерал-майор юстиции Наталья Агафьева написала рапорт об увольнении. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

Рапорт подан в связи с выслугой лет, дающей право на получение пенсии. Наталья Агафьева занимала должность заместителя начальника московской полиции — начальника Главного следственного управления. Она была назначена на этот пост 11 сентября 2014 года указом Президента России.

Агафьева начала службу в органах внутренних дел в 1978 году, а через семь лет уже занимала руководящие должности. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», ведомственными медалями «За доблесть в службе», «За безупречную службу в МВД», «За отличие в службе» III степени, II степени, I степени.