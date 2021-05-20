Дождь из искр обрушился на прохожих в Петербурге и попал на видео

В Санкт-Петербурге прохожие попали под дождь из искр во время грозы. Происшествие попало на видео, его опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что происходит резкая вспышка света, во время которой одна из идущих по улице женщин вздрагивает. В этот момент начинают сыпаться искры, их обрушение длится несколько секунд.

Предположительно, молния ударила в металлическую конструкцию на крыше. О пострадавших не сообщается.

19 мая сообщалось, что Астрахань накрыла сильнейшая пылевая буря. Синоптики уточнили, что в течение суток в регионе сохранится штормовой ветер. Местных жителей предупредили об опасности возникновения таких ЧП, как обвал деревьев, обрыв линий электропередачи и повреждения транспортных средств и крыш зданий.