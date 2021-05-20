Шри-Ланка приостановит въезд для туристов

Шри-Ланка приостанавливает въезд для иностранных туристов на десять дней из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской авиации страны.

Как говорится в сообщении, все международные аэропорты Шри-Ланки запретят высадку пассажиров. Уточняется, что ограничение будет действовать с полуночи 21 мая до полуночи 31 мая по местному времени. Власти приняли данное решение с целью контроля ситуации COVID-19 в стране.

Тем не менее ограничения не будут распространяться на въезд транзитных пассажиров, если их рейс вылетает не позднее чем через 12 часов после прилета, вылет международных рейсов, а также прилет грузовых и гуманитарных рейсов.

Шри-Ланка переживает третью волну пандемии коронавируса, отметили в местном управлении гражданской авиации. Так, к настоящему моменту общее число заразившихся составляет больше 144 тысяч человек.

В феврале турист из Шри-Ланки 15 дней выживал в открытом океане после шторма и гибели товарищей. Затем он спасся благодаря гражданину Казахстана. Как рассказал житель Алматы, во время рыбалки на Мальдивах он с друзьями заметил странный предмет в воде вдалеке — подплыв ближе, туристы увидели лежащего в лодке истощенного ланкийца.