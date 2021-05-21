Девять новых миллиардеров появилось в мире после начала вакцинации

Продажи вакцин от коронавируса позволили девятерым владельцам производящих их компаний заработать миллиарды, сообщает CNN.

Больше всего на вакцинации выросли в доходе генеральный директор американской компании Moderna Стефан Бансель и генеральный директор компании BioNTech Угур Шахин, которая разработала вакцину вместе с Pfizer. Состояние обеих сейчас составляет около четырех миллиардов долларов. Кроме того, миллиардерами на бумаге стали руководители китайской компании CanSino Biologics, которые были первыми инвесторами Moderna и за счет этого добились резкого взлета своих акций.

В общей сложности состояние девяти новых миллиардеров оценили в 19,3 миллиарда долларов. Активисты People's Vaccine Alliance подчеркивают этим фактом резкое неравенство, возникшее в результате пандемии. Они отмечают, что такого состояния хватит, чтобы полностью вакцинировать около 780 миллионов человек в странах с низким уровнем дохода.

Активисты назвали новых миллиардеров лицом огромных прибылей, которые фармацевтические корпорации получают от монополии на вакцинацию, и добавили, что вакцины финансировались за счет государственных средств и должны быть в первую очередь общественным благом, а не возможностью заработка.

Ранее Международный валютный фонд предложил брать с компаний, которые смогли заработать на пандемии коронавируса, так называемый налог солидарности. В фонде считают, что за счет временного налога на сверхприбыли страны смогут пополнить свои бюджеты, а также это поможет усилить социальную сплоченность и сократить неравенство в обществе.