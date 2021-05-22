Капитан сборной Белоруссии по хоккею объяснил неприличный жест словакам

Капитан сборной Белоруссии Егор Шарангович извинился за неприличный жест в адрес словацкой национальной команды в игре чемпионата мира по хоккею. Форвард высказался в Instagram.

Игрок объяснил, что был разочарован, поэтому допустил постыдные и безответственные действия со своей стороны. Он отметил, что его поступку нет оправданий. По словам Шаранговича, он подвел свою команду, тренеров и болельщиков. Он также извинился перед словацкой командой, добавив, что всегда с уважением относится к соперникам.

Шарангович показал средний палец скамейке запасных словаков после нереализованного буллита. За этот жест белорус может подвергнуться санкциям.

Стартовая встреча чемпионата мира прошла в пятницу, 21 мая, и завершилась со счетом 5:2 в пользу сборной Словакии. В следующем поединке белорусы 23 мая сыграют со Швецией.