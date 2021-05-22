Более 130 человек эвакуировали из-за паводка в Красноярском крае

Более 130 жителей юга Красноярского края эвакуированы из-за паводка. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает РИА Новости.

Спасатели эвакуировали 132 человека из трех районов юга Красноярского края, в том числе 25 детей.

«В трех муниципальных образованиях (Ермаковский, Шушенский, Каратузский) остается подтопленными в 9 населенных пунктах 184 приусадебных участка, 54 жилых дома. Эвакуированы 132 человека, из них 25 детей (размещены по родственникам), один человек в ПВР (пункт временного размещения — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели помогают жителям территорий, отрезанных от «большой земли» из-за перелива дорог: перевозят их в больницы, магазины и обратно. Тем, кто не пожелал эвакуироваться, подвозят воду и необходимые продукты, спасают домашних животных.

Ранее в МЧС сообщали, что в Каратузском и Ермаковском районах края введен режим ЧС из-за ухудшения паводковой обстановки. Из жилых домов в Ермаковском районе эвакуировали 64 человека, в том числе 16 детей, они расселены по родственникам. Спасатели направили на юг края дополнительные силы, краевое управление МЧС переведено в режим ЧС.

Ранее в мае в Хабаровском крае случилось одно из крупнейших наводнений за восемь лет. Кадры последствий наводнения в одной из квартир попали на видео. Чтобы спасти ценные вещи, крупную бытовую технику и мебель, хозяину жилья пришлось поднять их на высоту, по дому хозяин передвигался в резиновых сапогах.