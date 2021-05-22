Сборная России лишилась самого молодого футболиста

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не полетит на сбор в Австрию со сборной России. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

У хавбека появились клинические признаки бактериальной ангины, что подтвердилось после анализа крови. Футболист остался под наблюдением в Москве и присоединится к сборной, если в ближайшие дни его показатели придут в норму.

Сборная России вылетит в Австрию в субботу, 22 мая. Сбор станет заключительным этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

17-летний Захарян — самый молодой футболист в расширенном списке футболистов сборной России, вызванных на турнир. В нынешнем сезоне он провел в составе «Динамо» 13 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.

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