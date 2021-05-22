Чемпион мира по футболу допустил выход сборной России в финал Евро

Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Давид Трезеге допустил выход национальной российской команды в финал чемпионата Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению игрока, нельзя исключать варианта, при котором французы в решающем матче за трофей встретятся с российской сборной. Он также добавил, что считает Санкт-Петербург готовым провести прекрасный чемпионат Европы.

Трезеге высказался в ходе трофи-тура Кубка, который вручается победителю Евро. В субботу, 22 мая, трофей находится в Санкт-Петербурге, который примет семь матчей турнира. Ближайший чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

Сборная России на групповом этапе сыграет с Данией, Финляндией и Бельгией. Лучшим результатом в истории российской команды на чемпионатах Европы является выход в полуфинал в 2008 году.