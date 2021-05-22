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Захарова отреагировала на слова об отсутствии у России интереса к диалогу с ЕС

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы австрийского внешнеполитического ведомства Александра Шалленберга о том, что Москва якобы не проявляет интереса к налаживанию диалога с Евросоюзом (ЕС). Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.

Захарова назвала заявления Шалленберга неправдой. «Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», — написала она.

Ранее Шалленберг заявил, что ЕС хочет диалога с Россией, но Москва пока не проявляет интереса. По его мнению, обе стороны должны сотрудничать по многим темам: от климата до энергетики. Министр иностранных дел Австрии добавил, что он надеется на изменение тональности в двусторонних отношениях в ближайшее время.

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