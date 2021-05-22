Мир
 
Последние новости
Кремль отреагировал на новые санкции США против «Северного потока-2»
Иностранный журналист перечислил «вызывающие улыбку» у европейцев вещи россиян
Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в российском регионе
Захарова рассказала об итогах встречи Лаврова и Блинкена
В Грузии прекратили производство «Боржоми» из-за забастовки на заводе
В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»
Кремль прокомментировал масштабные санкции Украины
В Минэнерго успокоили россиян насчет возможного дефицита бензина летом
США ввели санкции по «Северному потоку-2»
Новости партнеров

Захарова рассказала о теме Украины в диалоге России с США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Мария Захарова / Facebook

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о теме Украины в диалоге России с США. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат в интервью телеканалу «Россия 24» отметила, что тема Киева присутствует в диалоге между Москвой и Вашингтоном. При этом она указала на грубую и неуместную риторику со стороны США. «Иногда с элементами фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе тоже прибегают к этому приему», – добавила Захарова.

14 мая президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Украину «медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию». Он считает, что на Украине происходит зачистка политического поля от сил, которые выступают за мирное урегулирование в Донбассе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский предупредил об угрозе для Украины встречи Путина с Байденом
В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
В США назвали способную привести Киев к проигрышу Москве ошибку Байдена
В Раде рассказали о планах США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой