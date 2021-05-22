Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о теме Украины в диалоге России с США. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат в интервью телеканалу «Россия 24» отметила, что тема Киева присутствует в диалоге между Москвой и Вашингтоном. При этом она указала на грубую и неуместную риторику со стороны США. «Иногда с элементами фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе тоже прибегают к этому приему», – добавила Захарова.

14 мая президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Украину «медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию». Он считает, что на Украине происходит зачистка политического поля от сил, которые выступают за мирное урегулирование в Донбассе.