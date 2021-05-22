Россиянин отправил американца в больницу силовым приемом в матче НХЛ

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталс» Дмитрий Орлов провел жесткий силовой прием против американца из «Бостон Брюинс» Кевана Миллера. Видео эпизода опубликовано в Twitter Here's Your Replay.

Россиянин в прыжке врезался в оппонента на входе в свою зону. Американский игрок оказался на льду, не смог продолжить встречу и был доставлен в больницу. Подробности о его состоянии не сообщаются.

Четвертая встреча команд в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошла в ночь на субботу, 22 мая, и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Бостона». «Вашингтон» уступает в серии со счетом 1:3.