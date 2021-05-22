Украинцев после скандала с Зеленским предостерегли от «измерения черепов»

Деление на «правильных» и «неправильных» в случае со скандалом, возникшим из-за одежды Владимира Зеленского, говорит о том, что на Украине не может идти речи о какой-либо модернизации. Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев в статье для издания «Главред».

По его словам, некоторые украинцы скоро начнут под лупой изучать узоры на одежде на предмет «зрады» (предательства). Он предостерег украинцев от «измерения черепов циркулем». Общество постоянно стремится поделить людей на «своих» и «чужих», что в определенном смысле отражает принцип «разделяй и властвуй», считает политолог.

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Золотарев выразил мнение, что политическая элита на Украине всегда стремится к личному обогащению, а народ периодически стравливают «москалями», «сепарами» и «зрадниками».

«За последние годы вышиванка у нас превратилась в такой себе "бронежилет", которым прикрывается столько чертей и коррупционеров! Однако украинское общество все равно обращает внимание и обсуждает не смыслы, дела и слова, а рубаху, потому что гораздо проще поделиться на "своих-чужих" вокруг вышиванки президента, нежели озадачиться чем-то более сложным», — отметил Золотарев.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки в русской косоворотке. Пользователи социальных сетей обратили внимание на крой одежды, которую надел политик для фотосессии. «А почему наша гордость — русская косоворотка?» — спросил пользователь Тарас Махно под фото президента.

День вышиванки на Украине отмечается 20 мая. Считается, что с помощью этого неофициального праздника жители страны подчеркивают свое уважительное отношение к национальным традициям.