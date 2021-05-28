Президент Австрии рассказал об эмиграции своих родителей из России

Президент Австрии Александр ван дер Беллен рассказал, как его проживающие в России до 1917 года родители оказались вынуждены эмигрировать в Эстонию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мои родители, будучи молодыми людьми, жили в России, и после российской революции в 1917 году им пришлось покинуть страну. Эстония дала им убежище, где они жили около 20 лет, и когда (Иосиф) Сталин снова "стучался" в их дверь, им снова пришлось покинуть страну, после чего они оказались в Вене и Тироле, где я вырос», — рассказал австрийский президент в панельной дискуссии со своей коллегой из Эстонии Вене.

Ван дер Беллен назвал встречу «почти семейной» и подчеркнул, что у него действительно есть тесные семейные связи с Эстонией, поскольку до 1959 года имел эстонский паспорт, несмотря на то, что она не существовала как независимая страна, однако документ признавался на международном уровне. «Мой отец много путешествовал, он был бизнесменом, поэтому здесь проблем не было», — добавил он.

Предки Александера ван дер Беллена жили в России с конца XVII века. Его отец Александр Александрович Беллен родился в Пскове и окончил гимназию.

Ранее в Австрии испугались превращения Евросоюза в «колонию» России, США, Китая и других мировых держав. Президент страны Александер Ван дер Беллен заявил, что Европе необходимо уделить больше внимания внешней политике и безопасности, чтобы не допустить подобного развития событий