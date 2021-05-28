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Перечислены последствия изменения климата Арктики для России

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Фото: Globallookpress.com

Последствиями изменения климата в Арктике стали наводнения, ледяные дожди, смерчи, таяние мерзлоты, волны жары, засухи и инфекции. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на пленарном заседании Невского международного экологического конгресса, передает РИА Новости.

«Уже сейчас мы сталкиваемся с последствиями таких изменений. Это и деградация вечной мерзлоты, (…) активизация природно-очаговых инфекций и насекомых-вредителей», — перечислила Абрамченко.

Она добавила, что глобальные изменения климата затрагивают все государства.

Ранее Арктике предрекли катаклизмы. Американские ученые заявили, что из-за изменения климата молний станет больше. Они отметили, что в регионе также может вырасти число пожаров.

Также сообщалось, что российские и иностранные ученые проследят за климатом и экосистемами Арктики. С 2021 по 2024 год они будут обмениваться научными данными и проводить совместные работы. Все собранные за время исследования результаты можно будет использовать при формировании систем ЧС, для реагирования на социально-экономические и климатические изменения в макрорегионе.

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