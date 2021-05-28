Российскую пенсионерку заселили в бывшую душевую

Омские власти поселили 71-летнюю Валентину Лучинскую в непригодную для проживания комнату, где раньше находилась душевая. По данным ТАСС, областная прокуратура проверит соблюдение жилищного законодательства и обследует условия проживания пенсионерки.

Сообщается, что инвалид второй группы получила недвижимость по договору коммерческого найма. В помещении, где она живет, от сырости заваливаются стены, а ремонт, который женщина сделала за свой счет, потратив на него более 80 тысяч рублей, не помог решить проблему.

Жилье было предоставлено пенсионерке департаментом жилищной политики мэрии города после жалобы в администрацию президента России. Если бы Лучинская не согласилась заехать в это помещение, ей пришлось бы ждать своей очереди на получение жилья по соцнайму, в которой она находится на 19 736-м месте.

В жилищном департаменте пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на встрече с жителями Корсаковского района предложил пенсионерке переехать из аварийного жилья с помощью ипотеки.