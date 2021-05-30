Правительство выделило генпрокуратуре свыше трех миллиардов рублей

Правительство России выделило Генеральной прокуратуре свыше трех миллиардов рублей на повышение уровня социального обеспечения работников. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Всего Генпрокуратуре из резервного фонда правительства выделят 3,18 миллиарда рублей. Значительная часть данных средств — 2,15 миллиардов рублей — будет направлена на предоставление разовых стимулирующих выплат отдельным работникам прокуратуры. Помимо этого средства направят на обеспечение сотрудников служебным жильем (на эти цели будет выделено 638,6 миллионов рублей) и материально-техническое обеспечение органов прокуратуры (393,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что правительство увеличило резервный фонд на 121 миллиард рублей. Увеличение производится за счет неиспользованных в 2020 году остатков средств федерального бюджета.