Хоккеист сборной Латвии силовым приемом выбросил финского защитника с площадки

Нападающий сборной Латвии по хоккею Рональд Кениньш провел эффектный силовой прием против защитника национальной команды Финляндии Кима Ноусиайнена во время матча на чемпионате мира в Риге. Видео эпизода размещено в Twitter Международной федерации хоккея (IIHF).

В борьбе за шайбу латыш толкнул оппонента корпусом, после чего тот вылетел за пределы площадки и оказался на скамейке запасных своей команды. Встреча прошла в воскресенье, 30 мая, и завершилась победой финнов в овертайме — 3:2.