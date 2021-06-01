«Яндекс» запустил сервис аренды жилья

Российская компания «Яндекс» объявила о запуске сервиса, в котором пользователи смогут дистанционно арендовать квартиры и апартаменты в Москве и Московской области на длительный срок. «Яндекс.недвижимость» предоставит о жилье необходимую информацию и поможет оформить документы. Об этом говорится в материале, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Онлайн-услуга предполагает, что специалисты «Яндекс.недвижимости» получат от собственника ключи от квартиры. Они сфотографируют жилье и создадут по нему 3D-тур, чтобы арендатор смог посмотреть объект, не выходя из дома и не встречаясь с владельцем. Сервис также поможет с оформлением документов и способом оплаты. Желающие смогут посетить квартиру перед заключением договора.

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Владельцам услуга предоставляется бесплатно. Арендатор в качестве оплаты будет отдавать сервису ежемесячную комиссию, равную пяти процентам от размера арендной платы. В стоимость также будет включена страховка на сумму до 1,4 миллиона рублей. Она покроет расходы и до 30 дней простоя, если жильцы неожиданно захотят съехать. Вносить оплату за проживание арендаторы будут в личном кабинете, там же они смогут задать любые вопросы.

На данный момент услугой можно воспользоваться только в Москве и Подмосковье. В будущем компания планирует расширить работу сервиса на другие города. Разработчики также хотят предоставить возможность дистанционно передавать показания счетчиков и проводить расчеты по оплате коммунальных услуг.

Ранее вице-президент Сбербанка, директор сервиса «ДомКлик» Николай Васев рассказал, что в 2021 году банк начнет предоставлять клиентам возможность подтверждать свое участие в сделке по ипотеке с помощью СМС. Технология станет возможной благодаря закону об электронной подписи. В третьем квартале 2021-го подобная услуга станет доступна в массовом режиме.