Названы способы продлить жизнь наушников

Чтобы сохранить хорошее состояние наушников, необходимо периодически очищать их и не пренебрегать защитными аксессуарами. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Наушники устаревают медленнее, чем другая техника, так как качественное звучание в принципе не может перестать быть актуальным. «Тем не менее сломаться или потерять внешний вид они могут гораздо раньше», — отметили авторы. В случае проводных аудиоустройств специалисты рекомендовали аккуратно скручивать кабель и не допускать его спутывания. Также советуют укреплять место на проводе, где он соединяется с гарнитурой — посредством специальных аксессуаров или обычной термоусадки.

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В случае наушников всех видов журналисты рекомендовали хранить устройство в защитном чехле или кейсе, который обычно идет в комплект к девайсу. «Чехол защитит наушники от пыли, механических повреждений и даже ударов», — объяснили авторы. При длительном хранении беспроводных гарнитур следует не оставлять их с разряженной батареей, так как это может сильно навредить аккумулятору устройства. Журналисты назвали этот способ продления жизни наушников основным.

Чтобы наушники как можно дольше сохраняли товарный вид, необходимо периодически очищать их. Для этого можно использовать как обычную влажную ткань, так и перекись водорода или специальные растворы. Для устройств, которые частично изготовлены из кожи, можно использовать особый кондиционер. «Наушники с влагозащитой в теории можно промывать под краном. Но важно не переусердствовать», — говорится в материале.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал об опасности ношения наушников. По его словам, больше всего рискуют люди, которые из-за заболевания или по долгу службы обязаны пользоваться специальными гарнитурами. Медик также отметил, что оптимально использовать наушники не чаще часа в день, делая перерывы.