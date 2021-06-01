Назван способ борьбы с курящими соседями

Россиянам посоветовали обращаться в суд, чтобы решить вопрос с курящими соседями. Другие способы борьбы с жильцами, которые нарушают общественный порядок, в беседе с радио Sputnik назвал адвокат Владислав Кочерин.

Адвокат призвал решать конфликты мирно. Он подчеркнул, что собственники имеют право курить в своих квартирах, если это не влияет на жизнь соседей. В противном случае жильцы могут обратиться в правоохранительные органы и заявить о посягательстве на здоровье.

Материалы по теме «Многие уезжают, студентов нет» В России обвалился спрос на съемное жилье. Ждать ли резкого снижения цен? «Тут все разваливается» Долги, протечки и горы мусора: как несколько тысяч россиян стали заложниками управляющей компании

«Можно вызвать полицию и зафиксировать, что человек курил, а дальше — обращаться в суд, доказывать, что нарушаются ваши права на здоровье и каким-то образом запретить человеку курить, например, в окно. Суд будет решать, исходя из конкретной ситуации, может проводить экспертизу», — пояснил Кочерин.

В случае с шумными соседями собственникам рекомендовали обратиться к консьержу, а после — в полицию. Правоохранительные органы могут привлечь нарушителя к ответственности и оштрафовать. Кочерин также обратил внимание на порчу имущества, которое хранится на лестничных клетках. Владельцы вещей имеют право требовать возмещения ущерба. Однако «такие иски до судов не доходят просто потому, что они малозначительные», — уточнил адвокат.

В мае 2021 года председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев разъяснил гражданам их право требовать компенсацию морального вреда от курящих соседей. Он отметил, что все могут защищать личное экологическое благополучие в повседневной жизни. Нарушение этих прав повлечет обязанность компенсировать моральный вред.