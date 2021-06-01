Военные летчики катапультировались со взлетной полосы и погибли

В Иране два военных летчика погибли после катапультирования со взлетной полосы. Об этом сообщает местное издание Elnashra.

Инцидент произошел на авиабазе Дизфуль в иранской провинции Хузестан. Отмечается, что из-за технической неисправности в системе пилоты самолета F-5 неожиданно катапультировались во время взлета. В результате происшествия они были тяжело ранены и вскоре скончались.

30 мая легкомоторный самолет, на борту которого находилось семь человек, упал в озеро в американском штате Теннесси. Отмечалось, что крушение произошло вскоре после взлета. Прибывшие на место сотрудники спасательных служб обнаружили обломки самолета, нефтяное пятно и тело одного погибшего.

22 мая стало известно, что два летчика катапультировались из российского истребителя Су-30СМ на аэродроме Саки в Крыму. В момент происшествия воздушное судно находилось на земле. Сообщалось, что оба члена экипажа остались живы. При этом техник истребителя получил ожоги. Другие детали инцидента не приводятся.