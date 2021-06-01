«Реал» получил нового тренера

Мадридский «Реал» на своем сайте объявил о назначении нового тренера.

На смену французскому специалисту Зинедину Зидану пришел 61-летний итальянец Карло Анчелотти. О сроках действия контракта пока не сообщается.

Итальянец возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. С декабря 2019 года он возглавлял английский «Эвертон». В активе специалиста 20 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов.

Зидан покинул «Реал» 27 мая. Французский специалист оставил пост за год до окончания срока действия контракта. О намерениях тренера игроки «королевского клуба» узнали заранее. Зидан устал от распорядка дня, которому было необходимо следовать на фоне пандемии коронавируса.

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